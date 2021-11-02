Сульшер о 2:2 с «Аталантой»: «При первом голе был офсайд, Де Хеа закрыли обзор. Роналду просто невероятен»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился эмоциями после матча с «Аталантой» (2:2) в Лиге чемпионов.

«Сложная игра, обе команды атаковали. Оба их гола – на тоненького. Мы думаем, что при первом мяче был офсайд у игрока, который перекрывал обзор Давиду Де Хеа, но Криштиану просто невероятен. Если ты и хочешь, чтобы у кого-то появился момент, пускай даже и сложный, то это он. Просто невероятно.

Это футбол. Никто не может поставить под сомнение характер этих игроков, потому что они никогда не сдаются. Они продолжают давить. Нам нужны были замены, и они сработали.

Гол получился очень командным, отличная игра в пас, четыре, пять или шесть передач перед небольшой перепасовкой.

Никто не планирует пропустить. Я считаю, что был офсайд. Обычно Де Хеа ловит такие мячи. В воздухе витало электричество. «Аталанта» хороша физически, против них сложно играть», – сказал Сульшер для BT Sport.

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