Сульшер сравнил Роналду с Майклом Джорданом: «Думаю, в «Чикаго Буллс» тоже были рады такому игроку в составе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» сравнил форварда с баскетболистом Майклом Джорданом времен «Чикаго Буллс».

36-летний португалец сделал дубль в матче с «Аталантой» (2:2).

«У нас у всех есть свои роли, своя ответственность. И Криштиану – лидер в коллективе, но он еще и забивает голы.

Он создает моменты. Думаю, в «Чикаго Буллс» были рады иметь в своем составе .

Знаете, иногда в командах просто есть такие игроки, поэтому они [команды] и становятся , чемпионами, как и «Чикаго Буллс». Они просто придумывают такие моменты», – сказал норвежец.

Роналду третий раз спас «МЮ» за эту ЛЧ. Сейчас забил «Аталанте» на 90+1