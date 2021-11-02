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    Сульшер сравнил Роналду с Майклом Джорданом: «Думаю, в «Чикаго Буллс» тоже были рады такому игроку в составе»

    Теги Майкл Джордан Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Оле-Гуннар Сульшер Чикаго премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА НБА Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сравнил форварда Криштиану Роналду с баскетболистом Майклом Джорданом времен «Чикаго Буллс».

    36-летний португалец сделал дубль в матче Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2).

    «У нас у всех есть свои роли, своя ответственность. И Криштиану – лидер в коллективе, но он еще и забивает голы.

    Он создает моменты. Думаю, в «Чикаго Буллс» были рады иметь в своем составе Майкла Джордана.

    Знаете, иногда в командах просто есть такие игроки, поэтому они [команды] и становятся «Манчестер Юнайтед», чемпионами, как и «Чикаго Буллс». Они просто придумывают такие моменты», – сказал норвежец.

    Роналду третий раз спас «МЮ» за эту ЛЧ. Сейчас забил «Аталанте» на 90+1

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