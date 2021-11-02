«Спартак» не поднимется выше 6-го места по итогам 1-го круга РПЛ. В контракте Витории есть пункт об отставке, если клуб будет ниже топ-5

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«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 14-го тура РПЛ (1:1).

Красно-белые, набрав 19 очков в 14 играх, занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата.

Первый круг команда Руя Витории завершит в лучшем случае на 6-м месте. У «Крыльев Советов», которые идут сейчас шестыми, 22 балла, и при равенстве очков «Спартак» будет выше благодаря победе в очном матче. ЦСКА с 23 очками занимает 5-е место.

В сентябре сообщалось, что в договоре Витории со «Спартаком» есть пункт, согласно которому его можно уволить с выплатой неустойки в размере оставшейся зарплаты по контракту до конца года, если красно-белые по итогам 15 туров будут идти ниже 5-го места.

Зарплата португальца в московской команде – три миллиона евро в год. В мае он подписал с клубом 2-летний контракт.

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