«Спартак» не поднимется выше 6-го места по итогам 1-го круга РПЛ. В контракте Витории есть пункт об отставке, если клуб будет ниже топ-5

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 14-го тура РПЛ (1:1).
Красно-белые, набрав 19 очков в 14 играх, занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата.
Первый круг команда Руя Витории завершит в лучшем случае на 6-м месте. У «Крыльев Советов», которые идут сейчас шестыми, 22 балла, и при равенстве очков «Спартак» будет выше благодаря победе в очном матче. ЦСКА с 23 очками занимает 5-е место.
В сентябре сообщалось, что в договоре Витории со «Спартаком» есть пункт, согласно которому его можно уволить с выплатой неустойки в размере оставшейся зарплаты по контракту до конца года, если красно-белые по итогам 15 туров будут идти ниже 5-го места.
Зарплата португальца в московской команде – три миллиона евро в год. В мае он подписал с клубом 2-летний контракт.