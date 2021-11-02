«Ваноли сказал Конте, что не поедет в «Тоттенхэм», так как уже разговаривал со «Спартаком». Журналист GdS Бьянкин об итальянце

Журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин высказался о возможном назначении на пост главного тренера Паоло Ваноли, бывшего ассистента Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

– Переговоры продолжаются, я не говорю, что они уже завершены, но, насколько мне известно, стороны довольно близки к закрытию сделки. Я не знаю точно, когда конкретно начались переговоры, но точно не вчера или позавчера.

По моей информации, Ваноли сказал Антонио Конте, что он не поедет с ним в , потому что к тому моменту уже разговаривал со «Спартаком». Так что речь где-то о прошлой неделе. Что касается продолжительности контракта – деталей не знаю.

– Франко Камоции участвует в сделке?

– Вероятно, да.

– Когда он может присоединиться к «Спартаку»?

– Это нужно спрашивать в «Спартаке». Насколько я понимаю, Ваноли ждет ответа от клуба, он готов приехать и начать тренировать в любой момент.

– Какой тренер Ваноли? Какой человек? Чего ждать спартаковцам?

– Хороший парень, показавший себя и хорошим тренером. Его работа с Конте говорит о многом. Антонио довольно строгий, и если ты хочешь быть в его команде, то должен быть таким человеком, на которого всегда можно положиться.

Паоло – работяга с отличными рекомендациями. Он работал с молодежными сборными Италии, и в Федерации футбола им были довольны. У него был вариант возглавить сборную Италии U-21, одну из важнейших для нас команд, но он выбрал сотрудничество с Конте.

– Есть ли у него что-то общее с Массимо Каррерой?

– Разве то, что у них был один учитель – , – сказал Бьянкин.