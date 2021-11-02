Сектор «Газпром Арены» закрыли на матч с «Нижним» за поведение фанатов. «Зенит» оштрафован на 80 тысяч рублей

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КДК РФС наказал «Зенит» за поведение болельщиков на домашнем матче РПЛ с «Динамо» (4:1).

«За скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафовать «Зенит» на 80 000 рублей и запретить допуск зрителей на сектор D102 стадиона «Газпром Арена» на 1 ближайший домашний матч 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом», который состоится 19 ноября 2021 года», – говорится в сообщении КДК.

Ранее этот сектор «Газпром Арены» был закрыт условно с испытательным сроком до конца сезона за поведение фанатов на матче со «Спартаком» (7:1).

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