Сектор «Газпром Арены» закрыли на матч с «Нижним» за поведение фанатов. «Зенит» оштрафован на 80 тысяч рублей

КДК РФС наказал «Зенит» за поведение болельщиков на домашнем матче с (4:1).

«За скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафовать на 80 000 рублей и запретить допуск зрителей на сектор D102 стадиона на 1 ближайший домашний матч 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом», который состоится 19 ноября 2021 года», – говорится в сообщении КДК.

Ранее этот сектор «Газпром Арены» был закрыт условно с испытательным сроком до конца сезона за поведение фанатов на матче со «Спартаком» (7:1).