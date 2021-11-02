Агент Ракицкого: «Ярослав ждет предложения от «Зенита», пока его нет. Будем искать варианты»

, агент защитника Ярослава Ракицкого, вновь высказался о будущем клиента.

«Конечно, Ярослав ждет предложения от «Зенита», ему все нравится в клубе. Предложения на данный момент нет.

Мы будем пытаться страховать футболиста и искать варианты для него. К Ракицкому сейчас много интереса, он хорошо выглядит. Ярослав ждет разговора о своем будущем в «Зените», – сказал Шаблий.

Ракицкий выступает за петербуржцев с 2019 года. Срок контракта 32-летнего украинца истекает летом 2022 года, он станет свободным агентом.