Крауч о «Золотом мяче»: «Будем честны – с Месси я спорить не могу. Но будет издевательством, если Левандовски ни разу не возьмет приз»

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Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Питер Крауч высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

«С кандидатурой Месси я спорить не могу, не так ли? Давайте будем честны. Но мне просто кажется, что если Роберт Левандовски так и не возьмет «Золотой мяч», то это станет издевательством.

И я думаю, что в этом году, глядя на количество забитых им голов... У него уже 22 мяча, а сейчас – октябрь. Я не забивал столько и к маю!

Это особенный игрок. Роналду и Месси всегда были ориентиром, но пришло время для победы Роберта Левандовского», – сказал Крауч в эфире BT Sport.

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