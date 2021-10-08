Крауч о «Золотом мяче»: «Будем честны – с Месси я спорить не могу. Но будет издевательством, если Левандовски ни разу не возьмет приз»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

«С кандидатурой Месси я спорить не могу, не так ли? Давайте будем честны. Но мне просто кажется, что если так и не возьмет , то это станет издевательством.

И я думаю, что в этом году, глядя на количество забитых им голов... У него уже 22 мяча, а сейчас – октябрь. Я не забивал столько и к маю!

Это особенный игрок. Роналду и Месси всегда были ориентиром, но пришло время для победы Роберта Левандовского», – сказал Крауч в эфире BT Sport.