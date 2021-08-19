Сандро Вагнер: «Месси не заслужил «Золотой мяч». Кьеллини – фаворит, за ним идет Левандовски»

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Бывший нападающий «Баварии» Сандро Вагнер поделился мнением о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

«Месси не заслужил «Золотой мяч». Для меня явный фаворит в этом году – Кьеллини. За ним идет Роберт Левандовски.

Месси – ноль процентов», – сказал Вагнер в интервью DAZN.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

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Левандовски, Месси или Жоржиньо? Кому отдали бы «Золотой мяч» авторы Sports.ru

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