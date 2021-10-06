Месси о «Золотом мяче»: «Я бы проголосовал за Неймара и Мбаппе. Но есть еще Левандовски и Бензема»

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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился мыслями о том, кому бы отдал предпочтение в голосовании на приз «Золотой мяч».

«Безусловно, в моей команды есть футболисты, за которых я бы отдал свой голос – это Неймар и Килиан Мбаппе.

С другой стороны, есть игроки с высокими индивидуальными качествами, которые провели прекрасный сезон – например, Роберт Левандовски и Карим Бензема.

Это ведь непросто, потому что для выигрыша «Золотого мяча» нужно многого достичь на индивидуальном уровне.

В то же время имеет свой вес, к примеру, победа в Лиге чемпионов, Кубке Америки или чемпионате Европы.

То, что ты добиваешься ключевых целей, это важный фактор», – сказал Месси в интервью France Football.

Месси, Роналду, Левандовски, Доннарумма, Холанд, Неймар и Мбаппе – в числе 30 номинантов на «Золотой мяч»

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