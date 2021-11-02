«Зенит» должен сменить тренера по итогам сезона. С Семаком команда плохо выступает в Лиге чемпионов». Петржела о проигрыше «Юве»

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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что клуб должен в конце сезона уволить Сергея Семака, возглавляющего команду с 2018 года.

– «Зенит» хорошо выступает во внутреннем чемпионате, но видно, что в Лиге чемпионов не может достойно выступать, и проблема в том, что там играют команды, которые намного выше классом, чем команда Семака.

У «Зенита» нет таких классных игроков уровня еврокубков, и укомплектование не соответствует уровню Лиги чемпионов. Они третий год подряд не могут выйти из группы.

Да, «Мальме» они не проиграют и будут играть в Лиге Европы, могут пройти достаточно далеко, но это низший класс еврокубков.

– Нужно ли менять Семака?

– Об этом разговоры идут еще с прошлого года, когда «Зенит» опять не вышел из группы. Руководство должно принять решение о смене тренера по итогам сезона.

Мне как болельщику не нравится, что «Зенит» под руководством Семака так плохо выступает в Лиге чемпионов и не выходит из группы. Я был уверен, что команда не проиграет «Ювентусу», но я ошибся, – сказал Петржела.

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