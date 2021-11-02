Чистяков о пенальти «Юве»: «Это формализм. Ладно бы шла борьба за подбор, но Дибала пробил мимо. Судья чуть-чуть не прав»

Защитник поделился мнением об исходе матча с (2:4).

– Кому больше везло или не везло в этой игре – «Зениту» или «Ювентусу»?

– О каком тут везении или невезении можно говорить: «Ювентус» команда топ-уровня. Они выигрывают не за счет фортуны, а за счет мастерства.

Мы в свою очередь старались играть на максимуме. Что-то получилось, что-то нет. Разберем свои ошибки и будем двигаться дальше. Впереди очень важные матчи в чемпионате и еще два на групповом этапе в Лиге чемпионов.

– Как сказал Деян Ловрен, момент с перебитием пенальти при счете 1:1 несколько выбил команду из колеи.

– Когда Дибала в первом случае не попал в ворота, мы выдохнули, подумали, что момент прошел, и собирались играть дальше. Но тут судья снова указывает на точку и говорит, что надо перебить.

Не знаю, правда, действительно кто-то из наших игроков вбежал в штрафную раньше времени или нет. Повтора еще не видел. В любом случае было неприятно.

Но что поделать, такие моменты в футболе тоже бывают. При 1:2 все равно старались играть на свой второй гол. Но в итоге пропустили еще… Не забиваем мы, забивают нам.

– Формально судья был прав – действительно сразу два игрока «Зенита» раньше времени сорвались с места.

– Значит, с одной стороны с перебитием пенальти все по делу. Но с другой, получается некий формализм.

Я понимаю, если бы наш вратарь отбил мяч, и шла бы борьба за подбор. Но Дибала же пробил мимо. Выходит, судья в чем-то чуть-чуть не прав, – сказал Чистяков.

Форвард туринцев забил в ворота «Зенита» со второй попытки. При исполнении первого удара, который прошел мимо ворот, хавбек петербуржцев раньше времени вбежал в штрафную.

«Зенит» снова нарушил правила при пенальти. Но в РПЛ такое простили