Семак о матчах с «Юве» и «Челси»: «Зенит» не может играть с такими клубами с позиции силы»

Главный тренер «Зенита» высказался после матча с «Ювентусом» (2:4) в чемпионов, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Почему заменили Ракицкого? Казалось, он был очень недоволен.

– Если мы перестраиваемся на четыре защитника, можем заменить любого из центральных защитников в зависимости от хода матча, состояния игроков. В этот раз заменили Ракицкого, что будет в следующий раз – посмотрим.

– Насколько «Зениту» удается навязывать свою игру в этой ЛЧ? Что скажете о качестве игры?

– Стараться обороняться и искать шансы на контратаках – какой-то шанс есть, не без доли везения. Матчи с и в отношении обороны мы провели более-менее. С точки зрения атаки, естественно, мы не можем играть с такими клубами с позиции силы.

Все тренеры давно говорят о проблемах, которые есть. Ждать какого-то чуда и прогресса в этом плане пока не приходится. К сожалению, для нас, – сказал Семак.

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