Семак, Гиздоль, Березуцкий, Федотов и Осинькин претендуют на приз тренеру октября в РПЛ

Российская Премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего тренера месяца.
На приз по итогам октября претендуют Сергей Семак из «Зенита» (4 матча, 6 очков, 1-е место в таблице), Маркус Гиздоль из «Локомотива» (3 матча, 7 очков, 2-е место), Владимир Федотов из «Сочи» (4 матча, 9 очков, 3-е место), Алексей Березуцкий из ЦСКА (4 матча, 7 очков, 5-е место) и Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» (4 матча, 9 очков, 7-е место).
Лучшим тренером РПЛ в июле-августе и сентябре был признан Сандро Шварц из «Динамо».