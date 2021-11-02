Семак, Гиздоль, Березуцкий, Федотов и Осинькин претендуют на приз тренеру октября в РПЛ

Российская Премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего тренера месяца.

На приз по итогам октября претендуют из «Зенита» (4 матча, 6 очков, 1-е место в таблице), из (3 матча, 7 очков, 2-е место), из (4 матча, 9 очков, 3-е место), из (4 матча, 7 очков, 5-е место) и из (4 матча, 9 очков, 7-е место).

Лучшим тренером в июле-августе и сентябре был признан Сандро Шварц из «Динамо».