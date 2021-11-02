Сергей Семак: «Ювентус» нас переиграл. «Зенит» играл с напряжением, с какой-то скованностью»

Главный тренер «Зенита» высказался после поражения от «Ювентуса» (2:4) в чемпионов, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Более сильная команда победила. «Ювентус» был быстрее, индивидуально очень много обыгрывал один в один, создавал моменты. Мы немного пассивно играли в обороне, позволяли спокойно контролировать мяч, создавать моменты.

После пенальти матч пошел на встречных курсах, уже индивидуальная разница была очень ощутима. Кьеза и Дибала получали пространство, с их скоростью и индивидуальным мастерством смотрелись очень прилично по сравнению с нами.

– Какие ошибки первого матча хотели исправить? Это удалось?

– В первом матче была равная игра, немного позволяли создавать моментов. Сегодня «Ювентус» после двух неудачных матчей пытался реабилитироваться. С блеском это сделал, сегодня играл хорошо. Скорость, интенсивность, работа с мячом – они нас сегодня переиграли.

– Караваев сказал, что не удавалось высоко прессинговать. Сейчас вы говорите о пассивной обороне. То есть низкая оборона – не установка? Почему тогда не получалось встречать выше?

– Потому что игроки были быстрее, выходили из обороны, правильно расставлялись, быстро работали с мячом. Мы поджимались, боялись, что будут обыгрывать один в один. Поэтому и садились ниже.

– Последние годы часто критиковали за количество длинных передач. Кажется, что сегодня, особенно в первом тайме, наоборот, было слишком много коротких пасов. Была такая установка?

– Мы стараемся всегда и в , и в ЛЧ выходить через передачи. В каких-то моментах это получается. Сегодня были моменты, когда мы выходили, были – когда мы переигрывали, неправильно принимали решения, потому что нужно было быстрее выходить из зоны прессинга.

Это все скорость работы с мячом, скорость движения, скорость мышления – сегодня «Ювентус» был лучше.

– Показалось, что сегодня очень нервничал Крицюк. Что скажете о его игре при подачах «Ювентуса»?

– Мне тоже показалось, что сегодня нервозность присутствовала. Не только у Стаса, но и у других игроков, которые ошибались в простых ситуациях. Немножко действовали с напряжением, с какой-то скованностью. Это действительно было, – сказал Семак.