Семак о 2:4 с «Юве»: «Более сильная команда победила, ничего сверхъестественного. Ушли от крупного поражения – единственный плюс»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после поражения от «Ювентуса» (2:4) в Лиге чемпионов.

– Что не получилось прежде всего? 

– Ну я думаю, что не получилось прежде всего надежно сыграть в обороне. Очень много позволяли сопернику создавать. Когда появилось пространство во втором тайме у того же Кьезы, разбирались, обыгрывали часто наших игроков один в один.

Ничего сверхъестественного не случилось. Более сильная команда сегодня победила.

Ребята старались, играли до конца, хотели забить. Я думаю, то, что смогли забить в конце, уйти от крупного поражения, это хорошо. Но это единственный плюс, который можно выделить по поводу сегодняшнего матча, – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

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