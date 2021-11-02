Семак о 2:4 с «Юве»: «Более сильная команда победила, ничего сверхъестественного. Ушли от крупного поражения – единственный плюс»

Главный тренер высказался после поражения от (2:4) в чемпионов.

– Что не получилось прежде всего?

– Ну я думаю, что не получилось прежде всего надежно сыграть в обороне. Очень много позволяли сопернику создавать. Когда появилось пространство во втором тайме у того же Кьезы, разбирались, обыгрывали часто наших игроков один в один.

Ничего сверхъестественного не случилось. Более сильная команда сегодня победила.

Ребята старались, играли до конца, хотели забить. Я думаю, то, что смогли забить в конце, уйти от крупного поражения, это хорошо. Но это единственный плюс, который можно выделить по поводу сегодняшнего матча, – сказал Семак в эфире .