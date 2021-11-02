Семак о перебитом пенальти: «Арбитр был слишком строг, на мой взгляд»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после поражения от «Ювентуса» (2:4) в Лиге чемпионов.
– «Ювентус» удивил вас сегодня?
– «Ювентус» играл хорошо сегодня. После двух поражений видно было, насколько команда была мотивирована, заряжена на игру, на борьбу. Играли сегодня быстро, хорошо. Я думаю, сыграли в свою силу.
– По поводу перебитого пенальти ваши впечатления.
– Сложно сказать. Я не знаю, насколько... Если и было небольшое совсем нарушение, наверное, все-таки слишком строг был арбитр в этой ситуации, на мой взгляд.
– Что скажете ребятам в раздевалке?
– Ну что. Я думаю, что могли сыграть лучше. Понятно, что «Ювентус» есть «Ювентус», но мы свою игру потом разберем, над чем нам нужно работать прежде всего сейчас, чтобы с правильным настроением подойти к следующей игре в чемпионате России, – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».