Сутормин о пенальти Дибалы: «Все по правилам, думаю. Таким мастерам нельзя давать 2-й шанс. Мы его дали, к сожалению»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мыслями после поражения от (2:4) в матче группового этапа чемпионов.

– Не получилось выиграть. К сожалению, пропустили много голов. Не получилось у нас, да.

– Насколько перебитый пенальти повлиял на настроение?

– Думаю, это показательный момент. Он сложился не в нашу пользу. Таким мастерам, как , второй шанс нельзя давать. Мы его дали, к сожалению. Думаю, что все по правилам дали перебить.

– Первые 10-15 минут, когда «Ювентус» просто задавил, – это самое сложное испытание для тебя с момента перехода в ?

– Да нет, почему, думаю, и сложнее были. И «Боруссия» хорошо играла в том году.

Мы готовились, знали, что «Ювентус» будет агрессивно играть после неудачных матчей. Сколько раз мы уже говорим одно и то же – такие ошибки не прощают. И счет уже 0:1. И пришлось уже по-другому начинать играть, – сказал Сутормин в эфире .