Месси не планирует завершать карьеру после ЧМ-2022: «Не знаю, что случится на турнире и после него. Не думаю об этом»

Нападающий высказался о предстоящем чемпионате мира, а также ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

– Вы ждете чемпионат мира?

– Я очень воодушевлен и хочу добиться больших успехов. Мы выиграли после стольких попыток, очень долго мы были очень близки к победе. После этого ожидания от будущего велики. Сегодня мы хороши.

Мы должны быть одними из главных претендентов на победу. Пока мы ими не являемся, потому что есть команды получше. Мы на правильном пути, у нас хорошая динамика и атмосфера. Победы очень помогают, благодаря им мы будем еще сильнее расти.

– Во время вам будет 35 лет. Что произойдет после этого турнира? Завершение карьеры?

– Нет, не думаю. Не думаю. После всего, что со мной происходило, я двигаюсь от дня к дню, от года к году. Я не знаю, что случится на чемпионате мира и после него. Я не думаю об этом. Что произойдет, то произойдет, – сказал Месси.