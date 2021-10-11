Кристиан Ромеро: «Месси – бог футбола. Он лучший игрок мира, быть его партнером – честь»

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Защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиан Ромеро высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Завоевание трофеев со сборной – это главное для меня, и победа на Кубке Америки прошлым летом стала самым ярким событием в моей карьере. Мне нравится играть за страну, а выступать рядом с Месси – особое удовольствие.

Я знаю его только как футболиста, но он настоящий бог футбола. Для меня честь быть его партнером и соотечественником. Он всегда помогает молодежи, он очень скромный и сдержанный парень.

Я считаю его лучшим футболистом мира, и играть рядом с ним всегда здорово», – сказал Ромеро.

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