Кристиан Ромеро: «Месси – бог футбола. Он лучший игрок мира, быть его партнером – честь»

Защитник и сборной Аргентины Кристиан Ромеро высказался о форварде .

«Завоевание трофеев со сборной – это главное для меня, и победа на Кубке Америки прошлым летом стала самым ярким событием в моей карьере. Мне нравится играть за страну, а выступать рядом с Месси – особое удовольствие.

Я знаю его только как футболиста, но он настоящий бог футбола. Для меня честь быть его партнером и соотечественником. Он всегда помогает молодежи, он очень скромный и сдержанный парень.

Я считаю его лучшим футболистом мира, и играть рядом с ним всегда здорово», – сказал Ромеро.