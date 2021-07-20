Генпродюсер «Матч ТВ»: «Ла Лига – не такой премиальный контент для нас при наличии Англии, Италии, Франции, Германии»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о возвращении на канал трансляций АПЛ и потере прав на трансляции Ла Лиги.
– Когда «Матч ТВ» лишился английской Премьер-лиги, критики канала откровенно радовались этому. В следующем сезоне АПЛ возвращается на канал.
– Безусловно, английский футбол лидирует в мире и по популярности, и по маркетинговым активностям. Потеря АПЛ три года назад была для нас очень значимой, поэтому мы приложили максимальные усилия, чтобы английский футбол вернуть, и рады, что следующие шесть лет АПЛ будет с нами. Такой качественный футбол скажется на нашей аудитории. Другие лиги – Италия, Германия, Франция – у нас также остаются.
– Но не будет испанского чемпионата. Почему?
– Испании нет, ее мы «похоронили». Мы участвовали в тендере за Ла Лигу, выиграть его не смогли. Безусловно, лучше иметь чемпионат Испании, чем не иметь, но если АПЛ нам было принципиально важно получить, то испанский чемпионат при наличии Италии, Франции, Германии, конечно, не такой премиальный контент для нас, – сказал Тащин.