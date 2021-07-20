Генпродюсер «Матч ТВ»: «Ла Лига – не такой премиальный контент для нас при наличии Англии, Италии, Франции, Германии»

Генеральный продюсер рассказал о возвращении на канал трансляций АПЛ и потере прав на трансляции Ла Лиги.

– Когда «Матч ТВ» лишился английской Премьер-лиги, критики канала откровенно радовались этому. В следующем сезоне АПЛ возвращается на канал.

– Безусловно, английский футбол лидирует в мире и по популярности, и по маркетинговым активностям. Потеря АПЛ три года назад была для нас очень значимой, поэтому мы приложили максимальные усилия, чтобы английский футбол вернуть, и рады, что следующие шесть лет АПЛ будет с нами. Такой качественный футбол скажется на нашей аудитории. Другие лиги – Италия, Германия, Франция – у нас также остаются.

– Но не будет испанского чемпионата. Почему?

– Испании нет, ее мы «похоронили». Мы участвовали в тендере за Ла Лигу, выиграть его не смогли. Безусловно, лучше иметь чемпионат , чем не иметь, но если АПЛ нам было принципиально важно получить, то испанский чемпионат при наличии Италии, Франции, Германии, конечно, не такой премиальный контент для нас, – сказал Тащин.