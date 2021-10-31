Генпродюсер «Матч ТВ» о показе Олимпиады в Пекине: «Пока нет окончательных договоренностей. Переговоры довольно сложно идут, но надеемся на удачный исход»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о переговорах по поводу прямых трансляций Олимпийских игр-2022 в Пекине.

«Сейчас мы ведем переговоры с «Телеспортом» о показе в Пекине. В Токио были равнозначные пакеты, жеребьевка, и, в принципе, каждый из трех каналов получил равнозначный набор событий Олимпиады.

По Пекину пока нет окончательных договоренностей. Сейчас еще не договорились о стоимости, где и как показывать. Переговоры довольно сложно идут, но мы надеемся на удачный исход», – сказал Тащин.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.