Генпродюсер «Матч ТВ» о показе Олимпиады в Пекине: «Пока нет окончательных договоренностей. Переговоры довольно сложно идут, но надеемся на удачный исход»

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о переговорах по поводу прямых трансляций Олимпийских игр-2022 в Пекине. 

«Сейчас мы ведем переговоры с «Телеспортом» о показе Олимпиады в Пекине. В Токио были равнозначные пакеты, жеребьевка, и, в принципе, каждый из трех каналов получил равнозначный набор событий Олимпиады.

По Пекину пока нет окончательных договоренностей. Сейчас еще не договорились о стоимости, где и как показывать. Переговоры довольно сложно идут, но мы надеемся на удачный исход», – сказал Тащин. 

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. 

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