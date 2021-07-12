Главред «Матч ТВ» о переходе Ла Лиги на Okko: «Мы не были готовы купить Испанию любой ценой»

Главный редактор высказался о потере прав на трансляцию испанской Примеры, которую перекупил Okko Sport.

– Пытались ли вы Ла Лигу удержать любой ценой?

– Нет. Естественно, мы участвовали в тендере на права Ла Лиги. Но везде есть какая-то экономическая целесообразность и логика. Мы предложили сумму, которую для себя считали приемлемой и адекватной, другой контрагент предложил больше.

Нельзя сказать, что Ла Лига была на втором плане по сравнению с АПЛ, мы, безусловно, хотели ее получить. Но всему есть какой-то разумный предел. Любой ценой мы не были готовы купить Испанию, как и любой другой чемпионат.

Конкуренция всегда хороша, но она должна быть разумной. Пример покупки Ла Лиги Okko хорошо это иллюстрирует. На мой взгляд, мы предложили максимальную сумму, которая может быть монетизирована. Дальше уже работа в убыток – я не думаю, что можно собрать с рекламодателей денег больше, чем мы предложили.

– В случае с Okko и «Сбером» ведь речь идет о создании экосистемы и каком-то отложенном эффекте.

– Технически у «Сбера» пока нет ресурсов – для создания эко-системы им нужен телеканал, потому что пока это узкоспециализированная платформа, недостаточная для того, чтобы вся Россия смотрела спорт. Наверное, там есть своя экономическая модель, которая все просчитывает. Но аудитории все равно, на какой платформе смотреть спорт. Но на федеральном канале аудитория еще долгое время будет шире, чем на цифровых платформах. И то, что большая часть населения лишается возможности смотреть АПЛ и Ла Лигу, это грустно.

– Мог ли «Матч ТВ» чисто экономически потянуть права и на Англию, и на Испанию?

– Чисто экономически мы могли бы потянуть все, что мы приобретаем, потому что это говорит о том, что мы согласовали стоимость и понимаем, какие доходы получим. Когда конкуренты дают в разы больше – участие в тендере для нас теряет смысл. Если брать конкретный пример, то взять оба чемпионата любой ценой – это не наш бизнес-подход.