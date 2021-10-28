«Тоттенхэм» и Конте обсуждают контракт на 1,5 года

Новым главным тренером может стать .

Лондонцы, сегодня уволившие Нуну Эшпириту Санту, выбрали итальянца в качестве преемника португальца.

Стороны ведут переговоры, речь идет о контракте на полтора года, утверждает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.

Если последние детали будут улажены, экс-тренер «Интера» уже сегодня может прибыть в Лондон, чтобы закрыть сделку.

Ранее сообщалось, что Конте требует у «Тоттенхэма» 3-летний контракт на 45 млн евро и 3-4 топ-трансфера зимой.

«Шпоры», набрав 15 очков в 10 турах, занимают 8-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 3 поражения в 4 последних играх во всех турнирах, а в – 5 поражений в 7 последних матчах.