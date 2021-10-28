Конте не интересно приглашение «Тоттенхэма». Он ждет варианта с «МЮ»

может быть уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» в ближайшее время.

Ранее появилась информация, что руководство «шпор» может рассмотреть возможность приглашения .

Однако, как сообщает журналист Николо Скира, итальянцу вариант с не интересен.

Конте, который летом покинул и с тех пор остается без команды, следит за развитием ситуации в .

может быть уволен из «МЮ», если команда проиграет «Аталанте» и в ближайших матчах, отмечает Скира.