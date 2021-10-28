Конте не интересно приглашение «Тоттенхэма». Он ждет варианта с «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Антонио Конте Нуну Эшпириту Санту Футбол

Нуну Эшпириту Санту может быть уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» в ближайшее время.

Ранее появилась информация, что руководство «шпор» может рассмотреть возможность приглашения Антонио Конте.

Однако, как сообщает журналист Николо Скира, итальянцу вариант с «Тоттенхэмом» не интересен.

Конте, который летом покинул «Интер» и с тех пор остается без команды, следит за развитием ситуации в «Манчестер Юнайтед».

Оле-Гуннар Сульшер может быть уволен из «МЮ», если команда проиграет «Аталанте» и «Манчестер Сити» в ближайших матчах, отмечает Скира.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные