Конте требует у «Тоттенхэма» 3-летний контракт на 45 млн евро и 3-4 топ-трансфера зимой

Стали известны условия, при которых бывший главный тренер «Интера», «Челси» и «Ювентуса» Антонио Конте готов возглавить «Тоттенхэм».
Итальянец требует у лондонского клуба 3-летний контракт с зарплатой 15 млн евро в год и гарантию 3-4 важных трансферов в январское окно, утверждает журналист Николо Скира.
Ранее сообщалось, что Конте предпочел бы возглавить не «Тоттенхэм», а «Манчестер Юнайтед», где могут уволить Оле-Гуннара Сульшера.
После 10 матчей «Тоттенхэм» занимает в чемпионате Англии 8-е место. В группе Лиги конференций лондонский клуб идет третьим с 4 очками после 3 игр.