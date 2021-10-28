«Тоттенхэм» уволил Нуну Эшпириту Санту

уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма».

Вместе с 47-летним португальцем лондонский клуб покидает весь его тренерский штаб.

«Шпоры», набрав 15 очков в 10 турах, занимают 8-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 3 поражения в 4 последних играх во всех турнирах, а в АПЛ – 5 поражений в 7 последних матчах.

Нуну, ранее работавший в «Вулверхэмптоне», возглавил в июне 2021 года.

Ранее сообщалось, что сменить Нуну могут его соотечественники Сержиу Консейсау («Порту») или Паулу Фонсека (без клуба), а также эк-тренер «Интера» Антонио Конте.