«Спартак» подписал контракт с Хлусевичем. О трансфере хавбека «Арсенала» за 3 млн евро объявят 1 ноября

Полузащитник тульского «Арсенала» продолжит карьеру в «Спартаке».

По информации Metaratings.ru, московский клуб подписал контракт с 20-летним хавбеком на три с половиной года.

Официально о трансфере будет объявлено в понедельник, 1 ноября.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за Хлусевича три миллиона евро.

Летом на игрока претендовал . Сообщалось, что Хлусевич потребовал зарплату пять миллионов рублей в месяц.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей в и забил два гола, в том числе в ворота в 5-м туре (1:1).

Статистику хавбека вы найдете здесь.