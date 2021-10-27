«Спартак» подписал контракт с Хлусевичем. О трансфере хавбека «Арсенала» за 3 млн евро объявят 1 ноября

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Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич продолжит карьеру в «Спартаке».

По информации Metaratings.ru, московский клуб подписал контракт с 20-летним хавбеком на три с половиной года.

Официально о трансфере будет объявлено в понедельник, 1 ноября.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за Хлусевича три миллиона евро.

Летом на игрока претендовал ЦСКА. Сообщалось, что Хлусевич потребовал зарплату пять миллионов рублей в месяц.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей в РПЛ и забил два гола, в том числе в ворота «Спартака» в 5-м туре (1:1).

Статистику хавбека вы найдете здесь.

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