«Спартак» подписал контракт с Хлусевичем. О трансфере хавбека «Арсенала» за 3 млн евро объявят 1 ноября

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич продолжит карьеру в «Спартаке».
По информации Metaratings.ru, московский клуб подписал контракт с 20-летним хавбеком на три с половиной года.
Официально о трансфере будет объявлено в понедельник, 1 ноября.
Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за Хлусевича три миллиона евро.
Летом на игрока претендовал ЦСКА. Сообщалось, что Хлусевич потребовал зарплату пять миллионов рублей в месяц.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей в РПЛ и забил два гола, в том числе в ворота «Спартака» в 5-м туре (1:1).
Статистику хавбека вы найдете здесь.