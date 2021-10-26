Игроки «МЮ» считают, что их несправедливо критикуют из-за тактики. Костяк готов к смене тренера

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Футбол

Футболисты «Манчестер Юнайтед» полагают, что подвергаются незаслуженной критике из-за тактических просчетов на фоне последних неудачных результатов в АПЛ.

Как сообщает The Independent, костяк команды поддержит отставку Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера, несмотря на то, что норвежец нравится большинству футболистов «МЮ».

По данным источника, игроки обсуждают между собой возможность назначения нового тренера, который бы улучшил результаты, как это случилось в «Челси» после прихода Томаса Тухеля в январе этого года.

После 9 туров «МЮ» занимает в АПЛ 7-е место.

Сульшер пока остается в «МЮ», хотя клуб общается с Конте. «Тоттенхэм» – последний шанс?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные