Игроки «МЮ» считают, что их несправедливо критикуют из-за тактики. Костяк готов к смене тренера

Футболисты полагают, что подвергаются незаслуженной критике из-за тактических просчетов на фоне последних неудачных результатов в .

Как сообщает The Independent, костяк команды поддержит отставку с поста главного тренера, несмотря на то, что норвежец нравится большинству футболистов «МЮ».

По данным источника, игроки обсуждают между собой возможность назначения нового тренера, который бы улучшил результаты, как это случилось в «Челси» после прихода Томаса Тухеля в январе этого года.

После 9 туров «МЮ» занимает в АПЛ 7-е место.

Сульшер пока остается в «МЮ», хотя клуб общается с Конте. «Тоттенхэм» – последний шанс?