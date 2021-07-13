«Ливерпулю» интересен Беллингем, но клуб не готов платить «Боруссии» 120 млн евро

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Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем интересен «Ливерпулю».

Главному тренеру «красных» Юргену Клоппу очень нравится игра 18-летнего англичанина, у которого контракт с немецким клубом до лета 2025 года.

Как сообщает Goal со ссылкой на Bild, «Боруссия» не продаст Джуда, если не получит крайне выгодное предложение – в районе 120 миллионов евро.

«Ливерпуль», как считается, не готов удовлетворять подобные финансовые требования.

Беллингем забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в 14 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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