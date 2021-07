«Нужны огромные яйца, чтобы бить пенальти. Расизм не удивляет». Беллингем о Сака, Санчо и Рэшфорде

Полузащитник дортмундской поддержал партнеров по сборной , которые подверглись расистским оскорблениям из-за нереализованных в финале пенальти.

«Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Очень горжусь, что мои партнеры по команде обладают таким характером. Чтобы вызваться бить пенальти, нужны огромные яйца.

Что касается расизма, то это больно, но неудивительно. Нам никогда не надоест говорить, что в этом направлении нужно работать усерднее. Занимайтесь образованием и контролируйте соцсети!» – написал Беллингем.

We win together and we lose together. So proud to have teammates with such top character. Takes huge bollocks just to volunteer. As for the racism, hurtful but not surprising. Will never get bored of saying that more needs to be done. Educate and control the platforms!✊🏽 pic.twitter.com/LHSBoZin8O