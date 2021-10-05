Глава Крыма: «УЕФА идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил. Спорт стал инструментом лживой и нечистоплотной политики»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал решение УЕФА представить этот регион как часть Украины во время презентации логотипа Евро-2024.

«На презентации бренда, логотипа и слогана Евро-2024 Крым на карте Европы изобразили как территорию Украины.

К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики, причем политики лживой и нечистоплотной.

УЕФА вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет.

Безусловно, это обстоятельство ни на что не влияет и ничего не меняет. Жаль только, что времена, когда спорт был вне политики, остались в прошлом, а известное изречение «Спорт без границ» потеряло всякий смысл.

Несмотря на деструктивную позицию некоторых международных организаций, спорт в целом и футбол в частности в российском Крыму активно развиваются.

В Евпатории, например, открыта «Академия футбола Крыма». А наши спортсмены одерживают блестящие победы на самых престижных международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх», – написал Аксенов.

УЕФА: «Границы Украины с включением Крыма признаются резолюцией Генассамблеи ООН»