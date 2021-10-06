Депутат Милонов предложил провести матч Россия – Украина в декабре: «Будет спортивная битва»

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением провести товарищеский матч между сборными России и Украины.
«Хотел бы предложить товарищеский матч сборной России и Украины. Мне кажется, это отличная идея.
В середине декабря РПЛ и УПЛ уходят на зимнюю паузу. Можно провести такой матч под эгидой дружбы и объединения народов после окончания тура национальных первенств и перед началом отпусков футболистов. Это будет очень круто.
Чтобы никого не травмировать, провести матч на территории какой-то третьей страны.
Думаю, многие государства захотят предложить такую площадку. Предлагаю РФС обратиться к украинским коллегам с такой инициативой. Кстати, совершенно непонятно, кто победит.
Украинские ребята играют неплохо. Это будет настоящая спортивная битва, какая и должна быть между нашими людьми», – сказал Милонов.