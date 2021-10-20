«Приветствую в Москве – столице страны-агрессора, страны-оккупанта». Украинский комментатор в эфире матча «Спартак» – «Лестер»

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Украинский комментатор Сергей Лукьяненко начал эфир матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак»«Лестер» (3:4) с политического высказывания.

«Доброго всем вечера. Приветствую вас в Москве – столице страны-агрессора, страны-оккупанта. 

И понятно, что я, как гражданин Украины, сегодня искренне желаю поражения «Спартаку» в поединке с «Лестером», поскольку спорт не может представлять Россию – страну, которая не может мирно жить со своими соседями.

Но как комментатор буду стараться непредвзято, нейтрально работать на этом поединке», – сказал Лукьяненко.

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