У «МЮ» еще не было переговоров с Конте. Клуб не хочет вести себя с Сульшером неуважительно

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Антонио Конте Футбол

Бывший главный тренер «Челси», «Ювентуса» и «Интера» Антонио Конте может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Итальянец никогда не был сторонником того, чтобы приходить в клубы по ходу сезона – это не в его стиле. «Манчестер Юнайтед» – единственный клуб, который может поменять мнение Конте сейчас.

Между клубом и тренером еще не было официальных переговоров. Все зависит от ситуации с Оле-Гуннаром Сульшером. «МЮ» не хочет вести себя неуважительно по отношению к норвежцу, пишет журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в «Юнайтед» Конте считают лучшим из доступных кандидатов на пост главного тренера.

Отношения «МЮ» и Сульшера будто из сериала. Оле надеется все починить, а клуб боится следующего шага

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