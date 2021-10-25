У «МЮ» еще не было переговоров с Конте. Клуб не хочет вести себя с Сульшером неуважительно

Бывший главный тренер «Челси», «Ювентуса» и «Интера» может возглавить .

Итальянец никогда не был сторонником того, чтобы приходить в клубы по ходу сезона – это не в его стиле. «Манчестер Юнайтед» – единственный клуб, который может поменять мнение Конте сейчас.

Между клубом и тренером еще не было официальных переговоров. Все зависит от ситуации с . «МЮ» не хочет вести себя неуважительно по отношению к норвежцу, пишет журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в «Юнайтед» Конте считают лучшим из доступных кандидатов на пост главного тренера.

Отношения «МЮ» и Сульшера будто из сериала. Оле надеется все починить, а клуб боится следующего шага