Конте интересна работа в «МЮ». Решение о будущем Сульшера примут в ближайшее время

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия возможные трансферы отставки Антонио Конте Футбол

Бывший тренер «Интера» Антонио Конте может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Фабрицио Романо, в ближайшие часы или дни руководство английского клуба определится с позицией по нынешнему тренеру «Юнайтед» Оле-Гуннару Сульшеру.

Если будет принято решение об увольнении норвежца, то Конте будет заинтересован в этой работе.

К данной минуте переговоры между представителями клуба и тренером не велись.

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