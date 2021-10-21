Конте интересна работа в «МЮ». Решение о будущем Сульшера примут в ближайшее время

Бывший тренер «Интера» может возглавить .

Как сообщает Фабрицио Романо, в ближайшие часы или дни руководство английского клуба определится с позицией по нынешнему тренеру «Юнайтед» .

Если будет принято решение об увольнении норвежца, то Конте будет заинтересован в этой работе.

К данной минуте переговоры между представителями клуба и тренером не велись.

Вчера «МЮ» дома проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:5.

Вот так уничтожение «МЮ» смотрелось с трибуны «Олд Траффорд». «Ливерпуль» отправил Сульшера на дно, но тот пока не сдается

Хаотичный прессинг «МЮ» провалился. Фирмино – главный герой разгрома из тех, кого не зовут Мо Салах