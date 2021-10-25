В «МЮ» считают, что Конте – лучший вариант на смену Сульшеру из доступных

Бывший главный тренер «Челси» и «Ювентуса» может сменить в .

В «Юнайтед» не очень хотели обращаться к кандидатуре итальянца, так как он известен своим резким характером. Однако в клубе осознают, что Конте – лучший вариант из доступных.

Если Сульшер будет уволен, то «МЮ» обратится к Конте. 52-летнему специалисту работа в клубе интересна, он готов возглавить команду, пишет ESPN со ссылкой на собственные источники.

Долгое время наиболее желаемым кандидатом для «Юнайтед» был экс-тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, сейчас работающий с «ПСЖ». Однако аргентинец не намерен уходить из французского клуба.

Сообщалось, что Сульшера могут уволить из «МЮ» до матча следующего тура АПЛ против «Тоттенхэма».

«Юнайтед» проиграл 5 из 9 последних матчей и не побеждает в четыре игры подряд. Вчера «МЮ» потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:5) на «Олд Траффорд».

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