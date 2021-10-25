«Локо» поднялся на 4-е место в РПЛ. «Зенит» лидирует с отрывом в 3 очка, «Спартак» – 7-й с 17 очками

В российской Премьер-лиге завершился 12-й тур.

«Локомотив» поднялся на 4-е место в турнирной таблице после победы над «Сочи» (2:1). Отметим, что у команды Маркуса Гиздоля столько же очков, сколько у «Краснодара» и «Сочи» (по 21). опережает конкурентов по дополнительным показателям.

Лидирует в РПЛ , вчера разгромивший со счетом 7:1 и набравший 26 баллов. Красно-белые с 17 очками занимают 7-е место в таблице.

Вторым идет «Динамо», третьим – . У них по 23 очка, но бело-голубые выше по дополнительным показателям.

Отметим, что в нижней части таблицы тоже высокая плотность.

Последнее место занимает «Урал», набравший 9 очков, предпоследнее – «Уфа» (10 баллов). «Химки» – с 11 очками идут 14-ми, а 12-13-е места делят тульский «Арсенал» и «Ростов», набравшие по 12 баллов. «Нижний Новгород» с 14 очками занимает 11-е место в таблице.