Артем Дзюба: «Когда все говорят, что ты уже не тот, задумываешься: может, так и есть? После Евро было тяжело»

Нападающий рассказал о сложностях, с которыми столкнулся после неудачного выступления сборной России на .

– Начало сезона получилось для вас непростым: девять матчей без голов. Нервничали из-за этого?

– Когда со всех сторон говорят, что ты уже не тот, невольно начинаешь задумываться: может, так и есть? И в этой ситуации очень крутые слова сказал мне Леонид Слуцкий: «Если ты не забил в девяти матчах, это еще не значит, что ты разучился играть в футбол».

За рубежом, если человек не забивает, в этом нет ничего страшного. Да, будут считать серию. Но будут замечать и другие вещи, которые он делает на футбольном поле. Как цепляется за мяч, как отдает передачи. У нас считают, кто сколько бегает.

Когда ты не забиваешь, говорят, что это катастрофа. Только начинаешь забивать или отдавать голевые передачи, что не менее ценно, говорят: «Он плохо двигается». Или еще ­что-то. Это все от лукавого. Ты не мог разучиться, и тебе точно не все равно.

Действительно тяжело было после Евро. Появилась какая-то апатия от того, что мы готовились, прошли большой путь и так неудачно все закончилось. Чтобы осознать и прийти в себя, понадобилось время.

Но даже когда ты прекрасно готов, бывает такое, что просто не идет. Не забиваешь, и о тебе сразу говорят: «Он не в форме». Это глупости. Не бывает так, что забил – ты в форме, не забил – не в форме.

– Как сейчас оцениваете свою форму?

– Намного лучше. Я очень хорошо себя чувствую и надеюсь, что это не потолок. Мне хочется продолжать забивать голы, делать голевые передачи, участвовать в командных действиях.

Точно знаю, что это не предел, я могу играть лучше. Главное – правильно себя подводить к матчам, – сказал Дзюба.

В этом сезоне 33-летний нападающий забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 11 матчах . Его статистика – здесь.