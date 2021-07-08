Дети из Петербурга признали Дзюбу лучшим игроком Евро-2020. Ему вручили кубок из глины

Дети из Санкт-Петербурга признали нападающего сборной России Артема Дзюбу лучшим игроком прошедшего чемпионата Европы.

Форварду вручили кубок из глины, который юные болельщики слепили сами за месяц.

«Юные фанаты в восторге, что смогли лично вручить свой кубок Артему Дзюбе.

Во время встречи дети пожелали футболисту дальнейших спортивных успехов и сделали памятное фото», – сказала художница Валерия Лошак, помогавшая оформить кубок.

Вскоре дети вручат кубок лучшей сборной чемпионата Европы. Пока неизвестно, какую сборную выбрали юные болельщики.