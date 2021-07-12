Божович о Дзюбе на Евро: «Не понимаю, почему критикуют только его. Он не супермен, зависимый игрок»

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о критике в адрес форварда после Евро-2020.

«Артем еще может принести пользу сборной. Я не понимаю, почему критикуют только его. На Евро уступила вся сборная по качеству.

Дзюба – не супермен, который может что-то сделать в одиночку, он зависимый игрок. Ему должны доставлять мяч в штрафную. Партнеры по сборной России не смогли этого сделать, поэтому Дзюбе было очень трудно показать себя во всей красе.

Может ли Соболев вытеснить Дзюбу? Хорошо, когда в России есть такая конкуренция. Кто будет лучше – должен играть на ЧМ в основе», – сказал Божович.