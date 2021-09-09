Глеб о Дзюбе: «Любая средняя команда Европы выключит его из игры. Россия на Евро – мрак»

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» ответил на вопросы про нападающего .

– Дзюба – главная надежда и спасение сборной России?

– В российском чемпионате – да. На уровне Европы – нет. Это другой уровень. Любая средняя команда выключит его из игры.

– Чем вам запомнился Дзюба на ?

– Ничем, честно. Ни сборная, ни Дзюба, – сказал Глеб.

Также бывший футболист сборной Беларуси оценил игру сборной России на Евро: «Мрак. Со всем уважением к России это был просто... Никакого футбола и близко не было».