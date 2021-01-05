Клопп об «МЮ»: «И у нас есть хорошие игроки, а количество пенальти даже не рядом. Это факт»

Главный тренер снова высказался на тему судейства перед матчем с .

В январе «Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» (0:1). После матча немец указал на то, что арбитр не дал явный пенальти за фол на Садьо Мане, а также заявил, что в пользу «МЮ» за два года назначили больше пенальти, чем в пользу его команды за пять с половиной лет.

Тренер «Манчестер Юнайтед» недавно вспомнил об этом и заявил, что «МЮ» стали реже давать пенальти после критики от Клоппа: «Один тренер беспокоился об этом».

«Мне нечего сказать об этом. Между моими словами и словами Оле они били пять пенальти, мы – два. Да перестаньте, мы все знаем, что мы не можем влиять на судей такими вещами.

Но количество пенальти у «Ман Юнайтед» до этого было совершенно исключительным. Они хороши, игроки идут в штрафную, и у них бывают такие ситуации.

Однако и у нас есть такие игроки, а количество полученных нами пенальти даже не рядом. Это всего лишь факты. Кого это волнует, все кончено, и больше нечего сказать об этом», – сказал Юрген.

Матч 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» пройдет 24 октября, начало – в 18:30 по московскому времени.

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