Клаттенбург о Клоппе: «Он не умеет проигрывать. Когда дела шли не так, как надо, он начинал раздражаться»

Бывший арбитр рассказал о своих контактах с главным тренером Юргеном Клоппом.

« . Блестящий тренер, но не умеет проигрывать. Впервые я встретился с ним в апреле 2014 года. Его дортмундская «Боруссия» проиграла «Реалу» со счетом 3:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

После игры я вышел из раздевалки, и защитник «Реала» Марсело с женой попросили сфотографироваться. Это была личная фотография на их телефон, поэтому я сказал, что да, без проблем. Клопп прошел мимо как раз в тот момент, когда делалась фотография. «О, так вот почему мы проиграли, не так ли?» – сказал он. Его тон не был ироничным или дружелюбным, он был язвительным.

«Вам повезло, что вы проиграли всего со счетом 3:0», – сказал я. Тот факт, что мы были в Мадриде, вероятно, дал мне немного бравады, чтобы ответить. Меня раздражало, когда тренеры не могут проиграть достойно.

Клопп никогда не умел проигрывать. Когда он выигрывал, он был счастлив, он был веселым. Когда дела шли не так, как надо, он начинал раздражаться.

Моя последняя игра с Клоппом была в январе 2017 года – в их матче против «Челси» на «Энфилде». Тренеры редко заходили ко мне в раздевалку для обмена составами команд за час до начала матча. На этот раз пришел Клопп с Джорданом Хендерсоном.

Это было странно, он стоял и смотрел на меня секунд 30. Я просто смотрел на него. Я видел, что Джордан думает: «Что, черт возьми, происходит?» Клопп думал, что я дурак? Я не собирался поддаваться его запугиваниям. Он ушел, и я подумал: «Какой странный парень», – сказал Клаттенбург.