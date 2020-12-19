Сульшер о словах Клоппа о пенальти: «Это способ влиять на судей, вероятно. Я не трачу на это время»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер ответил на слова тренера Юргена Клоппа о том, что его команда бьет значительно больше пенальти в .

После поражения от «Саутгемптона» (0:1) немец заявил: «Слышал, что «МЮ» за 2 года пробил больше пенальти, чем «Ливерпуль» за 5,5 лет». Статистика отчасти подтверждает слова Клоппа.

«Это факт? Наверное. Вероятно, таким и будет мой ответ – что мы больше них били пенальти.

Я не считал, сколько раз право пробить пенальти получал «Ливерпуль». Так что, если они хотели потратить свое время на переживания по поводу того, когда на наших игроках фолили в штрафной площади соперника... Я не трачу на это время. Я не могу говорить за других тренеров, почему они делают такие заявления.

В прошлом году в полуфинале Кубка Англии с (1:3) говорил о чем-то таком, и это сработало. Там был явный пенальти, который мы должны были пробивать, но его не поставили.

Так что, возможно, это такой способ повлиять на судей. Я не знаю, но я не беспокоюсь по этому поводу. Когда на наших игроках фолят в штрафной – это пенальти», – заявил Сульшер.

Клопп пожаловался, что «МЮ» за два года пробил больше пенальти, чем «Ливерпуль» за все 5,5 лет при нем. Проверили – это почти правда