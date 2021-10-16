В Суперлиге могут сыграть 140 команд, включая клубы России, Украины, Шотландии, Турции, Португалии, Бельгии, Нидерландов

Появились новые детали возможного перезапуска .

В развитии проекта по-прежнему заинтересованы , и .

Если клубам удастся решить юридические вопросы, может быть создан турнир, конкурирующий с .

По информации The Athletic, работа ведется над привлечением наиболее медийных команд из числа тех, которые не могут конкурировать с самыми богатыми клубами Европы, но при этом переросли уровень своей лиги – они доминируют в чемпионате, но не добиваются успеха в Лиге чемпионов.

Предполагается, что речь идет о лигах Шотландии, Турции и , возможно, Португалии, Бельгии, Нидерландов и России.

Один из аспектов, смутивших публику в наибольшей степени, – идея иметь 15 постоянных членов, которые будут играть в Суперлиге вне зависимости от выступлений. Это противоречит спортивному принципу. В связи с этим Суперлига может стать более открытой и инклюзивной.

Вместо одной закрытой лиги может быть создана целая пирамида лиг. Есть идея создать несколько дивизионов по 20 команд: высший уровень, две подгруппы второго уровня, а также третий уровень с четырьмя подгруппами. В общей сложности в турнире могут сыграть 140 клубов, и будет работать система повышения и понижения в классе.