Бартомеу о своем правлении: «Был хороший менеджмент. Forbes называл «Барсу» самым дорогим клубом мира»

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Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу ответил на претензии людей, называющих его управление клубом провальным.

Бартомеу был президентом «Барселоны» с 23 января 2014 года по 27 октября 2020 года

«Я знаю, что эта фраза [про провальный менеджмент] популярна. Но были проект и стратегический план, разработанные в 2015 году. Мы реализовали много проектов. Наше правление было наиболее активным. В марте 2020 года пришла пандемия, резко снизившая выручку. С тех пор мы получили очень серьезный удар.

[Период моего правления] не был катастрофой. Не я говорю об этом. Ла Лига, УЕФА в своем финансовом фэйр-плей и аудиторы говорят об этом. Было получено около 185 миллионов евро. Это был хороший менеджмент. Журнал Forbes по итогам 2020 года называл «Барсу» самым дорогим клубом в мире.

Клуб пострадал в том числе из-за лимитов, установленных УЕФА по зарплате. Это означало, что у нас было мало возможностей предвидеть ситуацию, но дело не в плохом менеджменте.

Мы пытались конкурировать с командами АПЛ. За эти годы мы удвоили наши доходы и почти достигли отметки в миллиард евро выручки, что дало нам возможность тратить больше на мужские и женские футбольные команды, баскетбол, гандбол и футзал. Это позволило нам иметь конкурентоспособные команды, которые выиграли много титулов», – заявил Бартомеу.

Ранее «Барселона» отчиталась об итогах финансового года-2020/21. Чистый убыток клуба после уплаты налогов составил 481 млн евро. Чистый долг «блауграны» на 30 июня 2021 года составляет 680 миллионов евро.

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