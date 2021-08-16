Бонусы игроков «Барсы» при Бартомеу: 15 млн евро за 3 года в клубе, 11 млн за половину матчей в сезоне, 1,2 млн за выход из группы ЛЧ

платила большие бонусы игрокам при президенте .

Как сообщает As со ссылкой на программу Tú Diràs на RAC1, у неназванного игрока в контракте был включен бонус в размере 6,7 миллионов евро за то, что он остался в клубе на сезон-2020/21. Этот пункт также содержал условие выплаты футболисту 2,8 млн за сезон-2021/22 и 5,6 млн – если бы он остался на следующий сезон.

Все эти бонусы – дополнение к зарплате в размере 13,5 миллионов евро в год. Также, если бы этот игрок сыграл хотя бы в половине матчей сезона, он бы получил прибавку к зарплате в размере 2 млн в первый сезон после продления контракта. Позднее показатель матчей, которые нужно провести для повышения зарплаты, был снижен до 35%.

Помимо этого, сообщается, что в контрактах некоторых ключевых игроков были следующие пункты: 11 млн за игру как минимум в половине матчей сезона; 1,2 млн за выход из группы Лиги чемпионов и 3,6 млн за требл.