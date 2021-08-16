Бартомеу заявил, что за нынешнее финансовое положение «Барсы» отвечает команда Лапорты. У клуба убыток 481 млн евро

Бывший президент «Барселоны» ответил на претензии нынешнего руководства клуба во главе с .

Команда Лапорты регулярно критикует Бартомеу за качество управления клубом и его нынешнее экономическое состояние. Около недели назад генеральный директор «блауграны» Ферран Ревертер назвал работу предыдущего менеджмента «катастрофической» и заявил, что клубу грозило бы банкротство, если бы он был публичной акционерной компанией.

В ответ на критику и представленные финансовые результаты Бартомеу заявил, что на финансовое состояние «Барсы» повлияла пандемия коронавируса, из-за которой клуб потерял как минимум 330 млн евро доходов в финансовом году-2020/21.

Кроме того, бывший президент заявил, что «Барсе» никогда не угрожало банкротство, а также подчеркнул, что полную ответственность за финансовые результаты периода несет то руководство, которое закрывает финансовый год – то есть команда Лапорты.

Ранее отчиталась об итогах финансового года-2020/21. Чистый убыток клуба после уплаты налогов составил 481 млн евро. Чистый долг «блауграны» на 30 июня 2021 года составляет 680 миллионов евро.