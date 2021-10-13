«Барса» провела 21 матч на «Камп Ноу» с дефектами, угрожавшими зрителям. Руководство при Бартомеу не считало ремонт срочным

провела 21 матч на в тот момент, когда состояние стадиона угрожало безопасности зрителей.

Как сообщает La Vanguardia, летом 2019 года компания Nikken, отвечающая за реновацию стадиона, заказала отчет у инжиниринговой компании о состоянии арены.

Выяснилось, что 127 проблем на стадионе требовали немедленных решений. 44 из них представляли непосредственную опасность для посетителей из-за угрозы падения фрагментов здания в проходы или зоны концентрации зрителей.

Отчет был передан руководству клуба во главе с тогдашним президентом «Барсы» . Однако предыдущее руководство клуба не посчитало, что ремонт «Камп Ноу» является срочным делом.

В итоге в период с весны 2019 года по осень 2020 года на стадионе был проведен 21 матч, включая игры Лиги чемпионов и встречу с «Реалом», когда зрители находились в потенциальной опасности.

Вопрос начал решаться с приходом Карлеса Тускетса, исполнявшего обязанности главы клуба, и продолжился при нынешнем президенте . Сейчас находиться на «Камп Ноу» безопасно, проблемы устранены.