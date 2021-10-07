Жительница Казани утверждает, что форвард «Зенита» Азмун – отец ее ребенка. Она подала иск об установлении отцовства и выплате алиментов

Жительница Казани подала иск к нападающему с целью установить через суд, что он отец ее дочери, а также взыскать с игрока алименты.

Адвокат Андрей Дмитриев заявил, что женщина встречалась с Азмуном с 2018 по 2020 год – и в Казани, и в Санкт-Петербурге. В мае у нее родилась девочка, и футболист отказался добровольно признать отцовство и в полном объеме выплачивать алименты.

Сейчас иранец ежемесячно отправляет 12 тысяч рублей на ребенка, но не напрямую, а через знакомых.

«У нас есть переписка, подтверждающая, что Азмун считает ребенка своим. Они переписывались об этом в Instagram и WhatsApp, и эти материалы мы предоставим в ходе судебного процесса», – сказал Дмитриев.



На первом заседании, назначенном на 8 декабря, сторона истицы будет ходатайствовать о проведении молекулярно-генетической экспертизы для установления отцовства. Иск принят на рассмотрение в Приморском районном суде Петербурга.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против», девушка требует назначить алименты в размере 25 процентов от зарплаты футболиста. Эта сумма составляет 750 тысяч евро.

Азмун ранее играл за казанский «Рубин» (2013-2016, 2017-2018).